إخلاء فوري للسكان.. ميل عقار مكون من 14 طابقا في الإسكندرية .. شاهد

شهدت منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، حدوث ميل مفاجئ لعقار مكون من 14 طابقًا، اليوم الأربعاء، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.



تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث ميل بأحد العقارات بشارع الشرف المتفرع من شارع محطة السوق بمنطقة باكوس دائرة قسم شرطة ثانِ رمل.



انتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، يرافقها عزة سعد، سكرتير عام الحي، إلى موقع العقار المشار إليه.



ووجهت رئيس حي شرق بغلق الشارع ووضع الحواجز الحديدية حول العقار واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين المارة والمواطنين وقاطني العقار.



وقام فريق هندسي متخصص بمعاينة العقار والكشف عن وجود فاصل إنشائي بين العقار رقم 10 المكون من طابق أرضي وميزانين و13طابقا سكنيا والعقار المجاور له، وحدوث ميل بالعقار.



وأصدرت رئيس الحي قرارا بالإخلاء الفوري لقاطني العقار والعقار المجاور له حرصا على أرواحهم، وسرعة معاينة لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" للعقار والعقارات المجاورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.