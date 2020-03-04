كيد نسا.. تعليق الديهي على قرار قطر بمنع دخول المصريين

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار الحكومة المصرية منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، قائلًا: "قرار رائع".

ووجّه الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، التحية للحكومة المصرية على هذا القرار الذي صدر في موضعه وفي توقيته وضد دولة تستحقه.

وتابع: أن قطر المروءة انتزعت من الشخصيات القطرية، فهناك قرار صادر من قطر منع دخول مواطنين من الدول العربية لدخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا، فيما استثنت مواطني إيران وتركيا: "فأمير قطر يمنع دخول المصريين وبعض الدول العربية ويستثني إيران وتركيا، رغم أن إيران ثالث دولة في العالم في الإصابة، وأمير قطر يعاند الشعب القطري، ويستثني الإيرانيين من المنع.

وأردف: "ده هبل ولا عبط ولا كيد نسا، لو هتمنعوا امنعوا الإيرانيين مش المصريين، فمصر لا يوجد بها فيروس كورونا وهذا كرم من الله، بينما الإيرانيين لديهم وباء كورونا وهذا برضه من عند الله، ربنا يحفظكم جميعًا ولا تضعوا مصر شماعة".



