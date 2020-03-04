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سيارات

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:26 م
سيارات كلاسيكية مصرية
سيارات كلاسيكية مصرية - حصري
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عزة عاطف
نظرًا لقدم السيارات الكلاسيكية ومرور عدد كبير من السنوات عليها، فإن مقتنيها يواجهون صعوبات بالغة عند محاولة ترخيصها رغم حالتها الجيدة لذا طالب نادي السيارات والرحلات المصري بعدد من التسهيلات لترخيص تلك القطع النادرة.


صرح المستشار «عادل عبدالباقي» رئيس نادي السيارات والرحلات المصري لموقع «صدى البلد» بأن النادي تقدم بطلب لوزارة الداخلية والجهات المعنية بتيسير وتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية، وإجراءات الفحص الفني الذي تخضع له هذه السيارات، بالإضافة إلى إصدار أرقام ولوحات خاصة بها نظرًا لقيمتها الأثرية وندرتها.


وتحدث عبدالباقي عن هوس وحب العديدين لاقتناء السيارات الكلاسيكية قائلًا: "إن كل من يقتني سيارة كلاسيكية يعرف قيمتها جيدًا، وتوجد سيارات يرجع عمرها إلى ما قبل ٦٠ عامًا، لكن حسن تعامل مقتنيها معها جعلها صامدة إلى الآن، فهناك عدد من ورش إنتاج قطع السيارات الكلاسيكية في مصر والتي يعرفونها جيدًا مما يسهل الأمر كثيرًا.

تمارس غرفة السيارات الكلاسيكية بنادي الرحلات المصري نشاطها بشكل رسمي منذ ١٨ عامًا برئاسة الأستاذ «منير الزاهد» ونائبه الأستاذ «رفيق عطية»، وتهدف الغرفة إلى نشر الهواية والمحافظة على تراث السيارات الكلاسيكية الموجودة في مصر حاليًا والتي تقدر بعدد ٨٠٠ سيارة كلاسيكية.

بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين والمهتمين بهذه الثقافة إذ اكتسبت الهواية الراقية مكانة متميزة في قلوب الفئات العمرية المختلفة، مما يشير إلى آفاق جديدة لتنمية هذه الثقافة التراثية، وبمساندة النادي الدائمة لهذا النشاط فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكيةFIVA عام ٢٠١٦.

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