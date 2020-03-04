ماجدة محمود تكتب: في الْيَوْمَ العالمي للمرأة " أنا المساواة "

الاحتفال باليوم العالمى للمرأة لهذا العام ذو نكهة خاصة جدا ، مارس 2020 م تحل الذكرى الـ 25 على منهاج عمل بكين" المؤتمر الرابع للمرأة " الذى وضع خارطة الطريق لتمكين النساء ، ومرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة والسلام والأمن ، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة والتى تأتى فى مقدمتها القضاء على الفقر ، القضاء على الجوع ، الاهتمام بالصحة والتعليم .





أعود الى 8 مارس 2020 م الْيَوْمَ العالمى للمرأة والذى يحمل شعار " أنا المساواة بين الأجيال : إعمال حقوق المرأة" فى إطار حملة هيئة الأمم المتحدة المتعددة الأجيال . جيل المساواة .





ولكن دعونا قبل الحديث عن احتفالية واستراتيجية هذا العام على المستوى الدولى وما قدم للمرأة المصرية على المستوى المحلى وماذا ينقصها ، استعرض بداية ما خرج به مؤتمر بكين من توصيات .. ماذا تحقق وماذا تبقى من حقوق للنساء ؟.





يقول البيان :- نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وقد اجتمعنا هنا في بيجين "الصين " في أيلول/سبتمبر 1995، عام الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء، وإذ نعترف بأصوات جميع النساء بتنوع أدوارهن وظروفهن، ونكرم النساء اللاتي مهدن السبيل، ونستلهم الأمل المتمثل في شباب العالم نعترف بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسنًا في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتًا، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، ومازالت هناك عقبات كبيرة ما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعًا.





نعترف أيضًا بأن هذه الحالة تزداد سوءًا بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم ولا سيما النساء والأطفال نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، ونقر بأن هذا يقتضي عملًا عاجلًا ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن، يؤدى الآن ويستمر حتى القرن القادم ، نؤكد مجددا التزامنا بما يلى :





تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان الحق في التنمية وضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءًا لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

إذن التأكيد فى منهاج بكين على المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وأتوقف هنا لأشير إلى ما تحقق للمصرية من الأهداف التى قام عليها بكين واهداف التنمية المستدامة وكل المواثيق الدولية .

بداية خرجت المادة 11 من الدستور المصرى مؤكدة على المساواة ومحققة له بالتحاق 90 نائبة فى البرلمان المصرى والنص على منحها نسبة 25% من مقاعد المحليات، وتعيين محافظ وهو مطلب طالما نادينا نحن معشر النساء بأحقيتنا له ، تعيين مستشارة للرئيس للأمن القومى 8 وزيرات هن : د. نيفين قباچ وزارة التضامن الاجتماعى، د. نيفين جامع وزارة الصناعة ،د. هاله السعيد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ، د. رانيا المشاط وزارة التعاون الدولى ، د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، د. ايناس عبد الدايم وزارة الثقافة ، السفيرة نبيلة مكرم وزارة الدولة للهجرة ، د.ياسمين فؤاد وزارة البيئة .





وفى ما يتعلق بالقوانين صدر قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث وقانون الخدمة المدنية الذى أعطى للمرأة الحق فى اجازة وضع 4 شهور بدلًا من 3 شهور ، وتجريم التهرب من النفقة ، تغليظ عقوبة ختان الاناث لتطال ولى الامر سواء كان الاب او الام او الجدة ، إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين " المجلس القومى للامومة والطفولة وقومى المرأة " للقضاء على ختان الاناث ، وفى إطار الصحة تبنى الرئيس السيسي عدة مبادرات لصالح المرأة والاسرة منها مبادرة الكشف عن فيروس c ، الكشف المبكر عن اورام سرطان الثدى ، الكشف على صحة السيدات الحوامل ، الكشف عن امراض السمنة والتقزم وضعف البصر لتلاميذ المدارس ، اعتماد عام 2017 م عاما للمرأة المصرية تقديرا من القيادة السياسية لدورها الداعم لوطنها . هذا عن بعض ما تحقق للمرأة المصرية ورغم ذلك تظل الأحلام تراودها فى تبوأ بعض المناصب وزيادة فرص العمل ومساواتها الكاملة مع الرجل فى اتاحة فرص التوظيف والترقي والحماية من بعض أشكال العنف التى مازالت تتعرض لها داخل البيت وخارجه .

وهنا أعود الى ما يأمل احتفال هذا العام تحققه وهو ما اشرت الى جزء منه وهو كما جاء فى بيان هيئة الامم المتحدة للمرأة انه على الرغم من بعض التقدم المحرز الا ان التغيير الحقيقى كان بطيئا ولا يمكن لبلد ان تقر انها حققت المساواة بين الجنسين حيث تبقى العقبات فى الثقافة والقوانين ومازالت النساء تعانين فهن يعملن اكثر ويكسبن اقل ويعانين من العنف داخل البيت وخارجه لهذا يمثل 2020 فرصة لتعبئة العمل العالمى لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان لجميع النساء والفتيات .





يبقى ان أقول ان احتفال هيئة الامم المتحدة للمرأة باليوم العالمى للمرأة تبدأ صباح الجمعة 6 مارس بمقرها بنيويورك بالجمع بين الأجيال المختلفة من القيادات نساء وفتيات ، نشطاء وناشطات والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة بمجموعة من الأنشطة والكلمات مع حوار مفتوح بين الأجيال وبهذا يتحقق الهدف من الاحتفالية وهو تحقيق المساواة فى التعبير عن الحالة التى تعيشها النساء فى العالم من وجهة نظر النشطاء ووجهة نظر الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة لتعلن وبأعلى صوتها " أنا المساواة " ولمَ لا وهى التى تحمل وتتحمل ، تسهر وتربى وتزرع القيم فى نفوس الصغار ذكورا وإناثا..