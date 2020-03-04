بسبب كورونا.. ارتفاع الذهب بمعدلات غير مسبوقة للمرة الأولى منذ 6 سنوات .. وزيادة تعكس الطلب العالمي

اقتصادي يكشف عن مستقبل أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

سعر الذهب اليوم في مصر .. يبدو أن سعر الذهب أصبح قابلا للتأرجح، فمع مرور كل يوم يقفز سعر الذهب في مصر بشكل كبير، حيث واصلت اسعار الذهب الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، وارتفعت اسعار الذهب اليوم بنحو 20 جنيها عن سعر الذهب أمس واليوم، فارتفع بنحو 14 جنيها عن أمس بالمستهل، قبل أن يصعد مرتين متتاليتين بواقع 3 جنيهات بكل مرة.





اسعار الذهب اليوم





اسعار الذهب أيضا منذ مطلع العام الجاري قفزت برقم كبير، وهو حوالي 40 جنيها لكل جرام مع اختلاف الارتفاع بحسب الأعيرة، حيث سجلت اسعار الذهب اليوم من عيار 24 حوالي 821 جنيها، وقد كانت يوم 1 يناير 2020 مسجلة 781 جنيها فقط، فيما ارتفعت اسعار الذهب عيار 21 حوالي 23 جنيها لكل جرام بعد أن سجلت اليوم 718 جنيها للجرام وكانت في مطلع العام 683 جنيها فقط.





سعر الذهب اليوم 4-3-2020





وسجلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 718 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت حوالي 20 جنيها اليوم وأمس، بعد أن كان 698 جنيها بختام تعاملات أول أمس، ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 817 جنيها بعد أن كان 798 جنيها أول أمس الاثنين بفارق 16 جنيها.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء





وسجلت اسعار الذهب اليوم الاربعاء سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 615 جنيها بعد أن وصل لـ 598 جنيها أول أمس بفارق 15 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدنى فئة 479 جنيها أول أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق 11.75 جنيه.

سعر الذهب الان





ووصل سعر الذهب الان لكل جنيه ذهب الى 5744 جنيها وأوقية الذهب 25.520 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 820.714 ألف جنيه، ليواصل سعر الذهب الان ارتفاعه الجنوني.





ارتفاع اسعار الذهب خلال الأيام المقبلة





وتوقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال يومين بما يزيد على 15 جنيها، مسجلة اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات.





وقال عضو شعبة الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الجاري ليصل عيار 21 لنحو 725 جنيها.





سعر الذهب اليوم بالمصنعية





تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب صدى البلد





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

سعر الذهب وعلاقته بـ فيروس كورونا





قال وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة الرعب في العالم بسبب فيروس كورونا تؤثر على الاقتصاديات وتؤثر على أسعار الذهب ، حيث أن بعض الدول تبيع جزء من مخزونها من الذهب كي توازن اقتصادياتها مثل البنوك المركزية في إنجلترا وأمريكا لإحداث التوازن في الاقتصاديات.

وقال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري شهدت ارتفاعات بقفزات واسعة، علي مستوى الاسواق العالمية والسوق المحلي، لم تشهدها أسواق الذهب منذ 6 سنوات مضت ، بمعدل يزيد عن 17%، حيث زادت أسعار المعدن النفيس، في السوق المحلي ليكسر عيار 21 حاجز الـ 688 جنيها ويصل إلى 715 جنيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الذهب شأنه شأن أي سلعة أخري، يخضع لقوانين العرض والطلب،وبما يشير إلي أن أي زيادة في الطلب، سيكون لها انعكاسات بصورة مضاعفة علي زيادة أسعار الذهب، أيا كانت الأسباب، مع ضرورة العلم، أن الذهب ، ورغم أنه سلعة، إلا أن له خصوصية ، يتميز بها عن سائر السلع الاستهلاكية الأخري، في شأن أن الذهب لا يتم استهلاكه، أو انتهاؤه، لكنه ينتقل من شخص إلى آخر.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، مما سوف يدعم زيادة الطلب على الذهب، ومما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير للغاية، باعتباره الملاذ الآمن في ظل الظروف السيئة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.