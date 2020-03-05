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ديني

أمين الفتوى يرد على سيدة حلمها الأمومة بدون زواج

الخميس 05/مارس/2020 - 09:01 ص
عمرو الورداني
عمرو الورداني
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى سؤال من سيدة تقول " فقدت الامل في الزواج وتتمنى ان تكون أمًا.. فهل يجوز بتلقيح الحيوانات المنوية بدون زواج.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لايجوز شرعَا أن تذهب المرأة لبنوك الحيوانت المنوية ثم يتم التلقيح الصناعي، الانجاب والحمل ليس مسألة ميكانيكية.
وأضاف: جزء أساسي من الحمل أن يكون تحت إطار الزواج الذي يكون مقبولا عند الله، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون.

واختتم: يحرم على أى إنسان أن يدخل منية في رحم امرأة لا تحل له.

وفي نفس السياق رد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المتصلين عن حكم استخدام الحيوانات المنوية للزوج المتوفى فى تلقيح الزوجة، قائلا: "دى محاولات لهدم الشريعة الإسلامية، ومحاربة الإسلام".

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن بنوك الحيوانات المنوية منتشرة فى مصر، بصورة كبيرة تحت رعاية مراكز طبية متخصصة، مطالبا الدولة بالتدخل لإنقاذ المجتمع من تلك المصائب التي يترتب عليها اختلاط الأنساب، وهذا ما وصفه "ده أخطر من القنبلة النووية".

وناشد وزارة الصحة، بالتدخل لوضع ضمانات لعدم التلاعب بهذه النطف ووضعها تحت المراقبة الشديدة، منوها أن الأزهر له دور فى هذا الأمر لوضع ضوابط له بصفته مؤسسة دينية تعليمية ومتابعة الموقف فقهيا.







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