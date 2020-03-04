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ثقافة

ليلة كلثومية تحييها فرقة عبدالحليم نويرة بقصر ثقافة دمنهور.. الجمعة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:25 م
فرقة عبدالحليم نويرة
فرقة عبدالحليم نويرة
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جمالات الدمنهوري
ينظم قصر ثقافة دمنهور لأول مرة احتفالية كبرى تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق ٦ مارس فى تمام الساعة ٧ مساءا .

وذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد عواض رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى

تقدم الفرقة  مجموعة من الحان اغانى الفن المصرى الاصيل لسيدة الغناء العربي ام كلثوم تحت عنوان "ليلة كلثومية" رائعة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرارا لفعاليات و الحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة .

ومن جانبه أكد محمد البسيونى مدير إدارة قصر ثقافة دمنهور ان الدخول الإحتفالية  مجانًا لجميع مواطنى المحافظة للاستمتاع باحتفالات قصر ثقافة دمنهور.
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