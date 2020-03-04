ليلة كلثومية تحييها فرقة عبدالحليم نويرة بقصر ثقافة دمنهور.. الجمعة

ينظم قصر ثقافة دمنهور لأول مرة احتفالية كبرى تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق ٦ مارس فى تمام الساعة ٧ مساءا .





وذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد عواض رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى





تقدم الفرقة مجموعة من الحان اغانى الفن المصرى الاصيل لسيدة الغناء العربي ام كلثوم تحت عنوان "ليلة كلثومية" رائعة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرارا لفعاليات و الحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة .



