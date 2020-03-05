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ثقافة

اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك بسينما رنيسانس

الخميس 05/مارس/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يقام حفل ختام الدورة الثالثة عشرة مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً لمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك، في سينما رنيسانس، بوسط القاهرة، ويقوم الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، بتوزيع الجوائز على الفائزين، نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور سفراء الدولة المشاركة والحاصلة علي جوائز المهرجان.

ويشهد حفل الختام تكريم ستة مكرمين هذه الدورة وهم الفنانة لقاء الخميسي، والدكتور أحمد هنو عميد كلية فنون جميلة، والدكتور عبدالعزيز الجندي، والدكتور مصطفى الفرماوي، والفنان أسامة أبو زيد، والفنان خالد جمال، بالإضافة إلى ستوديو السحر الذي تم إهداء الدورة له تكريما لإنتاجه أول فيلم مصري طويل في مجال الرسوم المتحركة.

وقد انتهت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان، من مشاهدة جميع الأعمال المشاركة في المهرجان، كما انتهت لجنة تحكيم منحة الإنتاج برئاسة الفنانة شويكار خليفة من أعمالها أيضا، تمهيدا لإعلان النتيجة غدا، وقيمتها ٥٠ ألف جنيه.

كذلك انتهت لجنة تحكيم مسابقة الأعمال العربية برئاسة الدكتورة إخلاص عبدالحافظ، والتي تمنحها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، من عملها، وسيتم تسليمها للفائزين غدا.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت يوم الخميس الماضي ٢٧ فبراير الجاري، في العديد من المراكز الثقافية، بمشاركة ٢٣٠ فيلم من ٥٢ دولة، وتم تكريم اليكس تيفانيان المستشار الثقافي لسفارة روسيا الإتحادية بالقاهرة، وأقيم على هامش المهرجان عددا من الورش الفنية.
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