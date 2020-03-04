افتتاح مقر حزب مستقبل وطن في السويس

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة لشباب بمجلس النواب، المقر الجديد للحزب بمحافظة السويس ، مساء اليوم الاربعاء، يرافقه المهندس حسام الخولى الامين العام للحزب ، والمحاسب احمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة.





حضر الافتتاح محمد الجارحى الامين المساعد و المستشار عصام هلال امين تنظيم الحزب، وعدد من أعضاء هيئة المكتب والامانة المركزية، والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة فى السويس.





وقال المهندس اشرف رشاد، إن الحزب يسعى دائما إلى التوسع في مقراته على مستوى الجمهورية؛ حتى يستطيع أداء مهامه فى خدمة الشعب، والتفاعل مع القضايا.





واضاف " رشاد " خلال افتتاح مقر الحزب بمحافظة السويس، ان مقر أمانة الحزب الجديد يعد نقله نوعية لأمانة السويس حيث اشتمل المقر على قاعة اجتماعات كبرى، ومكاتب لأمناء المحافظة ومكتب خدمة المواطنين ومكتب لشئون العضوية والدعم الفنى وتم تجهيز المقر بأرقى درجات لخدمة المواطنين، بما يتناسب مع اسم حزب مستقبل وطن.





وطالب رئيس حزب مستقبل وطن، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن، وزيادة الخدمات المقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب ، عبر التدريب ، واستقبال شكاوى المواطنين ، والاستمرار في العمل الخدمي.





وقال المحاسب احمد خشانة، ان الامانة بالمحافظة كانت حريصه على التوسع بمقر الخاص بها من اجل إتاحة الفرصة لها من اجل خدمة أعضاءها و اهالى السويس بشكل اكبر، لافتا ان المقر الجديد اطلق عليه "بيت السوايسة".





وأضاف خشانه، ان الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات والأنشطة من كافة امانات الحزب بالمحافظة لخدمة المواطنين بمختلف الطوائف والاعمار السنية وتأهيل الشباب لسوق العمل.