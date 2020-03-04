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منوعات

بعد زيارته لأهله.. فريق إنجليزي يستبعد لاعبا مسلما خوفا من كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:07 م
اللاعب المسلم ماكو
اللاعب المسلم ماكو فونيبولا
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أماني إبراهيم
حالة من القلق تسود فريق الرجبي الإنجليزي "ساراسينز"؛ بعد سفر أحد لاعبيه إلى بلده تونجا وعودته مجددا إلى المملكة المتحدة دون الخضوع إلى الكشف أو الحجر الصحي.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن اللاعب المسلم ماكو فونيبولا قد تم استبعاده من قبل الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم، بعد عودته من تونجا حيث كان يزور أهله.


وكان من المقرر أن ينضم ماكو إلى الفريق خلال اللقاء الذي سينعقد السبت القادم، مع ويلز، ولكن تم استبعاده لأسباب طبية، فقد كان في زيارة أهله في تونجا ومكث هناك على مدار الأسابيع الماضية بسبب مرض أصاب أحد أفراد عائلته.

وتكمن الأزمة في رحلة عودته إلى إنجلترا عبر هونج كونج فهو لم يخضع لإجراءات الكشف الطبي المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التاجي، ومخاوف متعلقة باحتمالية إصابته وانتشار الفيروس بين زملاؤه ومسئولي التدريب.


وكان قد أظهر الكشف الذي أجراه ماكو صاحب الـ 29 عاما في بريطانيا لم يكشف عن وجود الفيروس المعدي لديه، هذا هو السبب الذي في عدم الكشف عليه في مطار هونج كونج، وأصدر المسلمون بينا للدفاع ماكو وتضمن: "عاد ماكو فونبيولا إلى بريطانيا بعد زيارة إلى تونجا تضمنت وقفا قصيرا في مطار هونج كونج ولكنه لا يحمل أي أمراض معدية تستدعي استبعاده من اللعب".

وكان قد انضم ماكو فونيبولا وزميله مارو إيتوج حديثا إلى الفريق، بعد جولة ليونز الصيفية في نيوزيلندا، وكانت قد شهدت تدريبات فريق ساراسينز الإنجليزي لكرة الريجبي بعض الحركات العنيفة خلال تدريبهم الأخير، وكانت مختلفة عن حركات التدريب التقليدية.
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