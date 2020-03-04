إقامة قافلة طبية للكشف عن أمراض القلب بمركز شباب الأربعين في السويس





بحضور دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس والذى قام بزيارة القافلة، واطمئن على جميع التجهيزات و الخدمات المقدمة وشكر المجهود المخلص من جميع الأطباء والذين بلغ عددهم 16 طبيب في جميع تخصصات امراض القلب والاوعية الدموية وفريق التمريض والفريق الطبي بالكامل .





وقد تضمنت القافلة جميع تخصصات أمراض القلب وقامت بالكشف على المواطنين وعمل رسم القلب والفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان وعمل، الأشعة اللازمة وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج لمعهد القلب بالقاهرة .





وتأتي هذه القافلة للكشف المبكر عن أمراض القلب والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي امراض والوقاية منها





والجدير بالذكر ان القافلة تحت إشراف دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس و مرفت فهمي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الجمعيات الاهليه بالمحافظه كما تتعاون مع جميع المؤسسات التنفيذيه بالمحافظه مثل الاوقاف والكنيسه والشباب والرياضه وتهدف تلك القوافل الطبية الي خدمة أبناء محافظة السويس فى التخصصات الطبيه المختلفه وبالمجان .