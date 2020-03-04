AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاتحاد للطيران تطلب من طواقم الطائرات الحصول على إجازة لانخفاض الطلب بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:47 م
طيران الاتحاد
طيران الاتحاد
Advertisements
رويترز

قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء إنها طلبت من طواقم الطائرات الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على السفر.


وقالت متحدثة باسم الشركة: ”القيود العالمية على السفر وتغيير مواعيد فعاليات جعلا الكثير من المسافرين يغيرون ترتيبات سفرهم، وشركة الطيران بين شركات كثيرة تعيد تنظيم الموارد للتكيف مع هذه التغييرات“.


وتضمنت رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني، لم تشر إلى الفيروس، تشجيعا لطواقم الطائرات على تقديم مواعيد أية خطط للإجازات من أي توقيتات في وقت لاحق هذا العام إلى ما بين السادس من أبريل والخامس من مايو.

 

وقالت إن أولئك الذين طلبوا فترات إجازات أطول ستكون لهم أفضلية، وإن بإمكان طواقم الطائرات أخذ إجازات مجمعة لمدة ستة أيام أو 12 أو 18 يوما.


وأضافت الرسالة التي أرسلت إلى الموظفين ”هذه فرصة عظيمة لأخذ بعض الوقت للاستراحة والاستجمام والاسترخاء والاحتفال مع العائلة والأصدقاء“.


وتطلب شركات طيران عالمية من الموظفين التفكير في الحصول على إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، بما في ذلك شركة الطيران الدولية طيران الإمارات، إذ يؤدي تراجع الطلب على السفر والقيود المرتبطة بالفيروس إلى إلغاء رحلات للطيران.

 

وقالت الاتحاد للطيران إنها لا تطلب من الموظفين الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر.

 

وفي السنوات القليلة الماضية، خفضت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، وظائف وخطوط طيران وطلبيات لشراء طائرات بمليارات الدولارات، بينما تقلص حجم عملياتها بشكل كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا في الخليج.. كيف استعدت مطارات الإمارات والكويت لمواجهته؟

نزول أغلب أسواق الشرق الأوسط مع تواصل مخاوف الفيروس

ترشيحاتنا

مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

ثروة محمد صلاح.. موقع أمريكي يكشف قيمتها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية

بعد حذفها من يوتيوب .. شاهد أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية في مصر.. اعرف آخر التطورات

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد