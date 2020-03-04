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محافظات

يستفيد منه 2414 طالبا بـ 114 مدرسة.. منظومة لتسليم السلع الغذائية في أسوان.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:47 م
منظومة لتسليم السلع
منظومة لتسليم السلع الغذائية في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) ومشروعاته الفعالة التى تساهم فى دعم وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فى القرى والمناطق البعيدة والنائية وخاصة مشروع التغذية المدرسية وهو الذى يأتى فى إطار تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر إحتياجًا.


وأكد المحافظ على حرص المحافظة وإستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى بشكل عام والأطفال بشكل خاص .


جاء ذلك أثناء عرض الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم منظومة تسليم البطاقات الإلكترونية للمساعدات الشهرية على 2414 طالب وطالبة بـ 114 مدرسة موزعة فى جميع أنحاء المحافظة حيث يتم بموجب هذه البطاقات إستلام كل طالب السلع الغذائية المتاحة بقيمة 180 شهريًا والتى تشمل المنتجات الأكثر فائدة لهذه المرحلة العمرية من اللحوم والألبان والعسل والدقيق والزيت والبقوليات والبيض والخضروات .


ومن جانبه أوضح السيد الفيومى بأنه طبقًا للبرتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي هناك إهتمام بمدارس التعليم المجتمعى الواقعة بالقرى والمناطق النائية والتى يتم فيها تقديم العديد من المحفزات للطلاب للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم داخل المدارس الحكومية .


ولفت الفيومى إلى أنه بالإضافة لذلك فقد تم إدخال وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة للمساهمة فى تطوير أساليب التعليم بالمدرسة، علاوة على تقديم وجبات تغذية يومية للأطفال لرفع مستوى الصحة العامة لديهم ومكافحة مرض الأنيميا ، فضلًا عن توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر التلاميذ لتحفيزهم على إستمرار تعليم أولادهم بالمدرس ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم .

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