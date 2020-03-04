برلماني يطالب بإعطاء الأولوية لخريجي التربية في نظام التعاقد بالحصة

طالب النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بإعطاء الأولوية لخريجي التربية وكليات التدريس في مبادرة التعاقد مع حملة المؤهلات العليا بنظام الحصة، لكونهم مؤهلين ولديهم الحق في التدريس بخلاف غيرهم.





جاء ذلك تعليقا على قرار وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد مع حملة المؤهلات العليا، للتدريس بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.





وأضاف يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعاقد بالحصة أفضل من نظام التطوع الذي طرحته الوزارة، حيث يحقق الخيار الأول مقابل مادي جيد للمدرس يصل إلى 1500 جنيه حد أدنى في الشهر، كما يعطي الحق لإدارة المدرسة في محاسبته حال تقصيره، فضلا عن ضمان التزامه في الحضور وإعطاء أكثر من حصة للطلبة.





ونوه النائب إلى أن هذه المبادرة ليست جديدة، فقد كانت مطبقة من قبل وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنها الأنسب في ظل عجز الوزارة عن تعيين مدرسين جدد نظرا لقلة الموازنة.