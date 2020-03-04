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فن

40 ألف مشاهد في 6 أيام ضيوف فعاليات مهرجان دندرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:43 م
مهرجان دندرة
مهرجان دندرة
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آيه عاطف
بعد 6 ايام قضاها اهالى محافظة قنا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية مع الوان ابداعية متنوعة، اختتم مهرجان دندرة الاول للموسيقى والغناء فعالياته التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الامسية الاخيرة التى جمعت بين الطرب والفلكلور وأحيتها مى فاروق بمختارات من اعمال تراث الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى وسبقها تابلوهات لفرقة الاقصر للفنون الشعبية. 

وخلال حفل الختام عبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها بنجاح المهرجان طوال ايامه الستة حيث جذبت الفعاليات 40 ألف مشاهد ، وأضافت أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات وهو ما يؤكد ايجابية التوجه الى جنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على اعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع ، وأوضحت أن العلامة البارزة فى المهرجان هو خروج العملية الابداعية الى اماكن مفتوحة بعيدا عن الاسوار مما يساهم فى وصول المنتج الثقافى والفنى إلى ابناء الوطن وذلك بتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة الوطنية.

يذكر ان مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا أقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلين فى كل من دار الاوبرا المصرية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادى وضم 10 حفلات احياها على التوالى كل من فريق بلاك تيما، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم ، فريق وسط البلد ، على الحجار، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، دينا الوديدي ، هشام عباس ، فريق مسار اجبارى ، فرقة الأقصر للفنون الشعبية و مي فاروق.

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