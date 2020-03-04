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ثقافة

وزيرة الثقافة: نجاح مهرجان دندرة أكد إيجابية التوجه بالمنتج الإبداعي إلى جنوب مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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طارق موسى
بعد 6 أيام قضاها أهالى محافظة قنا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية مع ألوان إبداعية متنوعة اختتم مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء فعالياته التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأمسية الأخيرة التى جمعت بين الطرب والفلكلور واحيتها مى فاروق بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى وسبقها تابلوهات لفرقة الأقصر للفنون الشعبية. 

وخلال حفل الختام عبرت وزير الثقافة عن سعادتها بنجاح المهرجان طوال أيامه الستة حيث جذبت الفعاليات 40 ألف مشاهد. 

وأضافت أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات وهو ما يؤكد إيجابية التوجه الى جنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على إعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع. 

وأوضحت أن العلامة البارزة فى المهرجان هو خروج العملية الإبداعية الى اماكن مفتوحة بعيدا عن الأسوار مما يساهم فى وصول المنتج الثقافى والفنى إلى أبناء الوطن وذلك بتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة الوطنية .

يذكر أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا أقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دار الأوبرا المصرية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادى وضم 10 حفلات أحياها على التوالى كل من فريق بلاك تيما ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم ، فريق وسط البلد، على الحجار، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، دينا الوديدي ، هشام عباس ، فريق مسار اجبارى ، فرقة الأقصر للفنون الشعبية ومي فاروق .
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