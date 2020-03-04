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شعراوي: نعمل على تعريف المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أسامة علي

طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين بالتفاعل والمشاركة مع الوحدات التدريبية المتنقلة، للتدريب والتعليم واكتساب الخبرات للحصول على فرص عمل مناسبة ضمن مبادرة مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأكد شعراوى خلال  لقائه ببرنامج "أحلام مواطن المذاع عبر فضائية "المحور"،أن الدولة المصرية تقوم بإصلاح اقتصادي كبير مثل مشروع ربط القرى بالطريق الدولى الإقليمى بقيمة 2 مليار جنيه، والعديد من المشروعات الأخرى لتأمين حياة كريمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تستهدف توصيل كل إنجازاتها للمواطن المصرى داخل بيته للتعرف عليها طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودشنت وزارة القوى العاملة، مبادرة "مهنتك مستقبلك" من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والتي أقامتها وزارة القوى العاملة، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة، وإعلان إطلاق 5 وحدات تدريبية متنقلة مرحلة ثالثة تجوب قرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وقنا وأسوان.

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