جميعها سلبية.. وزيرة الصحة: تحاليل لـ1904 حالات مشتبه إصابتها بكورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ما عدا حالتا الشخصين الأجنبيين، والتي جرى الإعلان عنهما مسبقًا.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، في بيان، أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن، سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية، آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.





وأضافت "زايد" أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، و جميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته.





وأكدت استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله (الحالة الثانية) والجهات المعاونة له، والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص، كإجراء احترازى، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.





وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم تزويد مقر العمل للحالة الإيجابية الثانية بـ 3 عيادات للمسح الطبي، و 6 سيارات إسعاف مجهزة- منها 3 سيارات ذاتية التعقيم-، كما تم تنظيم 3 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد دورتين تدريبيتين للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.





ولفتت "زايد" إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ41 حالة عائدة من العمرة، مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.





ووجهت "زايد" الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، خاصة "الحجر الصحي، والطب الوقائي، وهيئة الإسعاف، وجميع فرق العزل، وفرق الترصد، والعاملين في الموانئ والمطارات، والفرق التي تقوم بالاستقصاء عن كافة المخالطين للحالة الإيجابية التي تم الإعلان عنها"؛ لما يبذلونه من جهد في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد للبلاد.





وجددت وزيرة الصحة والسكان تأكيدها عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية ، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة؛ سيتم الإعلان عنها فورًا، وبكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وأوضحت "زايد" أن جميع البيانات مدققة ، وكافة التحاليل التي يتم إجراؤها للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس ، يتم تدقيقها وتبادل البيانات بشأنها مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.