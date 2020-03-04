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محافظات

حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:37 م
رئيس حي النزهة اللواء
رئيس حي النزهة اللواء خالد عبد العال
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عبد العزيز جمال
أطلق اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة مبادرة تحت عنوان "فيروس كورونا بين مُسببات المرض وطرق الوقاية" برئاسة اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال والمهندس إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية .

وأكد عقل أن المبادرة تأتي إيمانا منه بالتدخل الثقافي والوقائي بين طلبة المدارس  وأهالي حي النزهة لنشر الوعي والتصدي للفيروس .

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وأوضح ان المبادرة تهدف إلى المشاركة بنشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاص  بفيروس  كورونا.

وأشار رئيس حي النزهة إلى أنه سيتم تعميمها علي أماكن تقديم الخدمة الصحية والمدارس كمرحلة أولي وسيتم التوزيع علي الأماكن العامة والمحال والمنشآت الحكومية الواقعة في نطاق  النزهة.

وتابع أنه يتم طبع بوسترات الدليل لتوزيعها على المدارس كمرحلة اولى وسيتم التوزيع على الاماكن العامة والمحال والمنشآت الحكومية الواقعة بنطاق الحى.
حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى
حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى
حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى
حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى
حي النزهة يطلق مبادرة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.. والمدارس مرحلة أولى
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