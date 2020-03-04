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برلمان

بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عبدالرحمن سرحان

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن ، ورئيس لجنة لشباب بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المقر الجديد للحزب بمحافظة السويس، يرافقه المهندس حسام الخولى الأمين العام، والمحاسب أحمد خشانة، أمين المحافظة.


حضر الافتتاح  محمد الجارحى الأمين المساعد، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية، والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة فى السويس. 


وقال رشاد،  إن الحزب يسعى دائما فى التوسع في مقراته على مستوى الجمهورية حتى يستطيع القيام بمهامه فى خدمة الشعب والتفاعل مع القضايا.


وأضاف رشاد، أن المقر الجديد يعد نقله نوعية لأمانة السويس حيث اشتمل المقر على قاعة اجتماعات كبرى، ومكاتب لأمناء المحافظة ومكتب خدمة المواطنين ومكتب لشئون العضوية والدعم الفنى وتم تجهيز المقر بصورة مثالية، بما يتناسب مع اسم حزب مستقبل وطن.


وطالب رئيس حزب مستقبل وطن، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب، وتعزيز التدريب وتفعيل آلية استقبال شكاوى المواطنين.

بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس
بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس
بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس
بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس
بالصور.. أشرف رشاد يفتتح مقر حزب مستقبل وطن بالسويس
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