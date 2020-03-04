وصل إلى الثلث الأخير.. هل انحصرت المنافسة بالدوري السعودي بين الهلال والنصر؟





وبعد انتهاء 20 جولة من البطولة السعودية ووصولها إلى الثلث الأخير، بدأ اشتداد المنافسة بين ثنائي المقدمة زعيم آسيا الهلال وغريمه نادي النصر، بفارق كبير عن أقرب المنافسين، أهلي جدة الذي يحتل المركز الثالث.





ويتصدر نادي الهلال ترتيب صدارة الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة، عن ثاني الترتيب نادي النصر، الذي فقد المقدمة بعد التهاون أمام نادي ضمك ومن بعده التعادل أمام أهلي جدة في آخر الجولات.





وبالرغم من تواجد فرص كبيرة لجميع الفرق للمنافسة على بطولة الدوري السعودي رقميًا، إذ يتبقى 10 مباريات، قد تسمح لمتذيل الترتيب نادي العدالة بالتتويج بالبطولة، حال فاز في جميع مبارياته، وخسر نادي الهلال مباراة واحدة.





ومع وجود منافسة متاحة من الناحية الرقمية، غير أن كافة العوامل تشير إلى انحصار المنافسة بين فريقي الهلال والنصر. تفوق واضح وابتعاد عن المنافسين بالرغم من وجود الفرصة للمنافسة من باقي الفرق، إلا أن مسيرة الفريقين في الدوري حتى الآن تؤكد، استحواذهما على المنافسة، وإمساكهما بزمام الأمور في البطولة السعودية، إذ يبتعد أحدهما عن ثالث الترتيب بفارق 13 نقطة، وثماني نقاط عن الآخر.





تفوق في الأرقام بخلاف التفوق في الترتيب في الجدول، فإن الفريقين يمتلكان صدارة كافة الأرقام في الدوري، إذ يمتلك نادي الهلال أفضل خط هجوم برصيد 50 هدفًا، مقابل 34 لنادي النصر، وهو ما تمت ترجمته أيضًا على المستوى الدفاعي، حيث تلقى نادي النصر 12 هدفًا كأفضل الفرق دفاعًا، مقابل 18 هدفًا لزعيم آسيا صاحب المرتبة الثانية برصيد 18 هدفا في مرماه.





مما لا شك فيه أن قطبي المنافسة في الدوري يمتلكان في الوقت الحالي، أفضل الأسماء في الدوري السعودي سواء من اللاعبين المحليين الذين يشكلون معظم قوام المنتخب أو المحترفين أصحاب الطفرة في البطولة، وأبرزهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والفرنسي جوميز.





صراع على لقب الهداف مما يؤكد اشتداد المنافسة وحدتها بين الطرفين، وبعدهما بفارق كبير عن باقي الأندية، هو ذاك الصراع الآخر، على لقب الهداف، حيث تشهد البطولة منافسة شديدة بين الفرنسي جوميز والمغربي حمدالله، حيث يتصدر الآخير الترتيب برصيد 16 هدفًا مقابل 14 هدفًا للاعب الفرنسي مهاجم الهلال.

تنطلق غدًا الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بمباراتي الحزم ضد الاتحاد، والشباب ضد العدالة.