AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصل إلى الثلث الأخير.. هل انحصرت المنافسة بالدوري السعودي بين الهلال والنصر؟

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضى
تنطلق غدًا الخميس، مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بمباراتي الحزم ضد الاتحاد، والشباب ضد العدالة. 

وبعد انتهاء 20 جولة من البطولة السعودية ووصولها إلى الثلث الأخير، بدأ اشتداد المنافسة بين ثنائي المقدمة زعيم آسيا الهلال وغريمه نادي النصر، بفارق كبير عن أقرب المنافسين، أهلي جدة الذي يحتل المركز الثالث.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب صدارة الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة، عن ثاني الترتيب نادي النصر، الذي فقد المقدمة بعد التهاون أمام نادي ضمك ومن بعده التعادل أمام أهلي جدة في آخر الجولات.

وبالرغم من تواجد فرص كبيرة لجميع الفرق للمنافسة على بطولة الدوري السعودي رقميًا، إذ يتبقى 10 مباريات، قد تسمح لمتذيل الترتيب نادي العدالة بالتتويج بالبطولة، حال فاز في جميع مبارياته، وخسر نادي الهلال مباراة واحدة.

ومع وجود منافسة متاحة من الناحية الرقمية، غير أن كافة العوامل تشير إلى انحصار المنافسة بين فريقي الهلال والنصر. تفوق واضح وابتعاد عن المنافسين بالرغم من وجود الفرصة للمنافسة من باقي الفرق، إلا أن مسيرة الفريقين في الدوري حتى الآن تؤكد، استحواذهما على المنافسة، وإمساكهما بزمام الأمور في البطولة السعودية، إذ يبتعد أحدهما عن ثالث الترتيب بفارق 13 نقطة، وثماني نقاط عن الآخر.

تفوق في الأرقام بخلاف التفوق في الترتيب في الجدول، فإن الفريقين يمتلكان صدارة كافة الأرقام في الدوري، إذ يمتلك نادي الهلال أفضل خط هجوم برصيد 50 هدفًا، مقابل 34 لنادي النصر، وهو ما تمت ترجمته أيضًا على المستوى الدفاعي، حيث تلقى نادي النصر 12 هدفًا كأفضل الفرق دفاعًا، مقابل 18 هدفًا لزعيم آسيا صاحب المرتبة الثانية برصيد 18 هدفا في مرماه.

مما لا شك فيه أن قطبي المنافسة في الدوري يمتلكان في الوقت الحالي، أفضل الأسماء في الدوري السعودي سواء من اللاعبين المحليين الذين يشكلون معظم قوام المنتخب أو المحترفين أصحاب الطفرة في البطولة، وأبرزهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والفرنسي جوميز.

صراع على لقب الهداف مما يؤكد اشتداد المنافسة وحدتها بين الطرفين، وبعدهما بفارق كبير عن باقي الأندية، هو ذاك الصراع الآخر، على لقب الهداف، حيث تشهد البطولة منافسة شديدة بين الفرنسي جوميز والمغربي حمدالله، حيث يتصدر الآخير الترتيب برصيد 16 هدفًا مقابل 14 هدفًا للاعب الفرنسي مهاجم الهلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالرزاق حمدالله يواصل كتابة التاريخ في السعودية بـ 3 أرقام قياسية

الدوري السعودي.. النصر يتقدم على الاتفاق بهدف حمدالله في الشوط الأول

الدوري السعودي.. الهلال يفوز على أبها 2-1 ويتصدر الترتيب

حصاد الجولة الـ16 من الدوري السعودي.. الهلال يقبل هدية النصر.. وجماهير الأهلي تطالب بإقالة جروس

جوميز والسومة على رأس المرشحين لقائمة هدافي أبطال آسيا 2020

جوميز يكشف عن هدفه مع الهلال

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية.. تفاصيل

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة

هل اكتشفت مصر مصلًا لعلاج كورونا.. متحدث الصحة يوضح الحقيقة

انزعاج في المهن الموسيقية بعد ظهور حسن شاكوش مع بسمة وهبة الليلة

قرار جديد بشأن عودة المصريين المتواجدين في إجازات لـ الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية في مصر.. اعرف آخر التطورات

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد