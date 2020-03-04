نقل رئيس مدينة ملوي ونائبين لتقاعسهم في تنفيذ قرارات الإزالة في المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارًا بحركة محليات محدودة، حيث شملت الحركة إلحاق رئيس مدينة ملوي للعمل بديوان عام المحافظة "بإدارة بناء وتنمية القرية" ، بصفة مؤقتة ، لحين إتمام التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن .

شدّد المحافظ ، على جميع رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة و القضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء ، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون او تقاعس في هذا الملف ، وستتم محاسبة المقصرين فورا ، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة على أرواح و ممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على شبكات المرافق بالمحافظة .