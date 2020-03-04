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وكيل البرلمان: أتوقع تطبيق نظام القائمة للترشح فى انتخابات النواب المقبلة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:44 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
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أسامة علي

توقع النائب محمد وهدان وكيل مجلس النواب، أن نظام الترشح للبرلمان القادم سيكون بنظام "القائمة"، وسيكون بمثابة استقرار للعملية السياسية.


وتابع وهدان خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة المذاع عبر فضائية "المحور"، نظام القائمة سيكون أيضا تفعيلا لدور الأحزاب السياسية، لافتا إلى أنه لأول مرة مصر تخوض تجربة "الائتلاف السياسي أو الائتلاف الانتخابى".


وأكد وكيل مجلس النواب، أن التجربة ناجحة للغاية بالنسبة للتحالف الانتخابي أو التحالف البرلماني السياسي داخل مجلس النواب.


وأشار وهدان إلى أنه سيأخذ فى الاعتبار تطبيق كوتة المرأة وتمثيل العاملين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة داخل نظام القائمة.


وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الدستور المصرى يتيح الترشح للانتخابات بنظام القائمة أو الفردى، وسيتم العمل بنظام مختلط، لكن الاغلبية ستكون لنظام القائمة، وستكون قائمة ائتلافية ما بين كافة الاحزاب والمستقلين.

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