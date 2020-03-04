بعد هدفه في ليستر سيتي .. لعبة FIFA تكافئ تريزيجيه .. تفاصيل

قررت شركة إي أيه سبورتس الأمريكية، والتي تقوم بتصنيع لعبة فيفا 2020، زيادة بطاقة المصري، محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر؛ والمحترف في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي في "FIFA 20 Ultimate Team".





البطاقة الجديدة، لتريزيجيه في طور الألتميت تيم، جاء تقييمها، بـ87 نقطة، بدلًا من 77 في بطاقته العادية.





ويأتي السبب وراء رفع بطاقة تريزيجيه، هو الهدف القاتل الذي سجّله تريزيجيه، في مرمى ليستر سيتي في الوقت القاتل بالدقيقة 93.





ساهم تريزيجية في تأهل الفيلانز لنهائي كأس رابطة المُحترفين، قبل أنّ يخسر اللقب أمام مانشستر سيتي في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.