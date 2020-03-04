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رياضة

نجم بيراميدز يكشف حقيقة انضمامه لـ منتخب مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:01 م
عبد الله بكري
عبد الله بكري
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عمرو ابوبكر
أكد عبد الله بكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه يسير بشكل جيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأنه يسعى رفة زملائه للفوز بالبطولة.

وقال بكري في تصريحاته على فضائية "أون تايم" عبر برنامج "60 دقيقة"، ردًا على أنباء انضمامه إلى منتخب مصر: "أي لاعب يتمنى التواجد مع الفراعنة".

وأضاف: "تنتظرنا تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا، وبالتأكيد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري سيختار اللاعبين الذين سيحتاج إليهم وإن شاء الله اكون من ضمنهم".

وتابع: "ولكن لم يحدث تواصل معي حتى الآن من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر".

واستطرد: "حسام البدري مدرب كبير ويتابع كل اللاعبين ويعرف إمكاناتي بشكل جيد".

واختتم: "مثلي الأعلى محليًا وائل جمعة، وعالميًا سانتياجو سيلفا".

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