حسن شاكوش: أغني مجانا حتى الآن في هذه المنطقة الشعبية.. فيديو

قال الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إنه بدأ مشواره الغنائي فى عمر الـ 15 عام بتشجيع من أهالى منطقته وخاصة كبار السن الذين قاموا بتشجيعه على الغناء.





وأضاف حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أنه عندما كان يلعب كرة قدم فى النادي الإسماعيلي ويأخذ إجازة كان يذهب للأفراح لكي يغني بها.





وتابع مطرب المهرجانات، أنه اعتزل كرة القدم وهو بسن الـ 21 عاما، مضيفا أن أول مرة يمسك بالميكرفون ويغني بها كان فى بولاق وكان بفرح وحضر به الكثير من النجوم.





وأوضح حسن شاكوش، أنه كان يحضر جميع الحفلات والأفراح التي كانت تحييها فرقة عادل البرنس حتي يستمتع بمشاهدتهم والاستماع إليهم.





وأشار إلى أن، جميع الأفراح التى يغني بها فى بولاق لا يأخذ عليها أجرا، قائلا "بروح أغني ببلاش"، موضحا أنه حتى الآن بعد هذا النجاح الكبير الذي حققة ما زال يغني بدون أجر فى بولاق لأصحابه وقرايبه.