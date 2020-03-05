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اقتصاد

اليوم..المالية تبيع أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه

الخميس 05/مارس/2020 - 08:59 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى

تعتزم وزارة المالية اليوم الخميس، طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 20.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها ، إنها كلفت البنك المركزي المصري بعملية بيع أجل 182 يوما بـ 10 مليارات جنيه و أجل 364 يوما بـ10.5 مليار جنيه.

وذكر التقرير ان هناك مساع لدي الحكومة لتمويل الفجوة التمويلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 42.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية دورية.

وباعت وزارة المالية خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري أدوات دين بقيمة تبلغ 21.5 مليار جنيه من إجمالي الـ3 عطاءات المستهدفة.

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