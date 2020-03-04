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فن

بعد شائعة إصابتها بـ كورونا.. ظهور الراقصة إليسار من جديد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:22 م
الراقصة اللبنانية
الراقصة اللبنانية اليسار
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سعيد فراج
نشر الحساب الرسمي للراقصة اللبنانية اليسار، منشورًا كشف فيه عن عودتها للظهور، واستئناف نشاطها الفني في الحفلات مرة أخرى، إذ كتبت: "اليسار راجعة تزيّن سهرات أنتيكا كل ليلة جمعة وسبت ابتداءً من ١٣ آذار". 

يأتي ذلك، بعد حالة كبيرة من الجدل، سادت السوشيال ميديا، بعد انتشار صورة للراقصة اللبنانية إليسار، وهي ترقد على أحد أسرة المستشفيات وتخضع للتنفس الصناعي، ما جعل الكثير من الشائعات تتردد حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب المصور اللبناني عماد هواري، منشورا عبر انستجرام، يوضح فيه مدى صحة تلك الشائعات، نافيًا إياها، قائلًا: "اطمئن كل محبي الراقصة الشرقية اليسار .. انها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة "برونشيت" التي اصيبت بها اثر تعرضها للبرد الشديد مؤخرًا فور خروجها من حفلها ع مدى ساعة ونصف في اربيل ولبنان".

وأضاف: "دخلت امس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد ان اذن لها طبيبها بذلك .. وتكمل علاجها في البيت .. بذلك اكذب خبر الشائعة التي اطلقها البعض بانها مصابة لا سمح الله بوباء #كورونا".

واختتم المصور اللبناني، قائلًا: "اليسار اتمنى لك الشفاء العاجل .. والله يحميكي من العين والحسد".

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