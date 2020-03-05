لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة

اعتاد مخرج باتمان مات ريفز على المشاركة في الكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي ، واستمر في هذا الاتجاه من خلال إلقاء نظرة أولى على السيارة الجديدة التى تسمى Batmobile الجديدة ، ووضع ريفز على تويتر ثلاث صور منفصلة لـ Batmobile في الفيلم .





لم يقدم ريفز أي تفاصيل حول Batmobile الجديدة ، سوى مشاركة الصور مع وضع عدد من الرموز التعبيرية، كانت هذه هي طريقته المعتادة .





وتعتبر Batmobile هي شيء لم نشاهده حقًا إلا فى أفلام Batman ، يبدو أن هذا التصميم لسيارة دودج تشالنجر سوداء بالكامل مع بعض الإضافات الثقيلة.





ويقوم باتينسون بدور بروس واين / باتمان في هذا الفيلم الجديد ، الذي سيروي بعضًا من سنواته السابقة فى جريمة قتال أهلية في مدينة جوثام. يشمل الممثلون الرئيسيون أيضًا زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل / كاتوومان ، وكولين فاريل في دور أوزوالد كوبيلبوت / بينجوين ، وبول دانو في دور إدوارد ناشتون / ذا ريدلير ، وجيفري رايت في دور جيمس جوردون ، وجون ترورتورو في دور كارمن فالكون ، وبيتر سارسجارد وآندي سركيس في دور ألفريد بينيوورث. ريفز يوجه من سيناريو كتبه مع ماتسون توملين.