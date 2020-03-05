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سيارات

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة

الخميس 05/مارس/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعتاد مخرج باتمان مات ريفز على المشاركة في الكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي ، واستمر في هذا الاتجاه من خلال إلقاء نظرة أولى على السيارة الجديدة التى تسمى  Batmobile الجديدة ، ووضع ريفز على تويتر ثلاث صور منفصلة لـ Batmobile في الفيلم .


لم يقدم ريفز أي تفاصيل حول Batmobile الجديدة ، سوى مشاركة الصور مع وضع عدد من الرموز التعبيرية،  كانت هذه هي طريقته المعتادة .


وتعتبر Batmobile هي شيء لم نشاهده حقًا إلا فى أفلام Batman ، يبدو أن هذا التصميم لسيارة دودج تشالنجر سوداء بالكامل مع بعض الإضافات الثقيلة.


ويقوم باتينسون بدور بروس واين / باتمان في هذا الفيلم الجديد ، الذي سيروي بعضًا من سنواته السابقة فى جريمة قتال أهلية في مدينة جوثام. يشمل الممثلون الرئيسيون أيضًا زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل / كاتوومان ، وكولين فاريل في دور أوزوالد كوبيلبوت / بينجوين ، وبول دانو في دور إدوارد ناشتون / ذا ريدلير ، وجيفري رايت في دور جيمس جوردون ، وجون ترورتورو في دور كارمن فالكون ، وبيتر سارسجارد وآندي سركيس في دور ألفريد بينيوورث. ريفز يوجه من سيناريو كتبه مع ماتسون توملين.

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة
لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة
لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة
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