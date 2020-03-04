"حصار كورونا" يتصدر اهتمامات مؤتمر"الأطباء العرب" الـ 45

خصص اتحاد الأطباء العرب، خلال فاعليات مؤتمره السنوي الــ 45 الذي يعقد في الفترة من 5-7 مارس الجاري جلسات خاصة لمناقشة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم، وذلك بحضور متخصصين وخبراء دوليين.





وقال بيان صادر عن اتحاد الأطباء العرب إن مؤتمر الأطباء العرب الـ 45 خصص خلال فاعليات يومه الثالث جلسة خاصة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث"، يترأسها المجلس العلمى لإدارة الأزمات والكوارث بالمعهد العربى للتنمية المستدامة (معتمد)، بمشاركة الدكتور عمر عياشى، أحد الممثلين لاتحاد الأطباء، للحديث عن إدارة الأزمة فى لبنان، وتقديم الحلول العملية، والإجراءات المطلوبة، ونشر الوعي للعبور بسلام من أزمة كورونا.









كما تتناول الجلسة الثالثة للمؤتمر في اليوم الثاني؛ الأخطار التى تهدد العالم فيما يخص الميكروبات المقاومة للأدوية، والجهود الدولية، والبروتوكولات الطبية للحد من تطور هذه المشكلة.









وبحضور خبراء دوليين، سيتم خلال الجلسة الثالثة عرض قواعد التناول الإعلامى للمخاطر البيولوجية"؛ خاصة فيروس كورونا، الذى تزداد خطورته يوما.







