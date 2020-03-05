رئيس نادي الرحلات يؤكد مشاركة السيارات الكلاسيكية في معرض Automech Formula القادم

مع تنوع الأنشطة التي تشارك فيها غرفة السيارات الكلاسيكية في نادي السيارات والرحلات المصري، أكد المستشار «عادل عبدالباقي» رئيس النادي على المشاركة في معرض أوتوماك فورميلا Automech Formula القادم لتضفى طابعًا مميزًا وراقيًا على المعرض السنوي الشهير.





يمتلك نادي الرحلات جناحًا خاصًا في معرض Automech Formula المقام سنويًا في قاعة المؤتمرات، حيث تشارك الغرفة بـ٢٠ سيارة ذات تصنيف عالمي concour، ويقوم عبدالباقي وإدارة النادي مع رئيس الغرفة «منير الزاهد» بالترحيب بالمشاركين بسياراتهم.









علاوة على استضافة طلبة كلية الهندسة من أصحاب الإبتكارات وتسليمهم شهادات المشاركة وبعض الهدايا التذكارية، وقد أشاد ممثلو الشركة البريطانية المنظمة من قبل بمستوى السيارت الكلاسيكية وأهمية جناح النادي الذي يعطي طابعًا مميزًا للمعرض بأكمله، إذ يحضره كل عام نحو ١٥٠٠ زائر.

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تمارس غرفة السيارات الكلاسيكية بنادي الرحلات المصري نشاطها بشكل رسمي منذ ١٨ عامًا برئاسة الأستاذ «منير الزاهد» ونائبه الأستاذ «رفيق عطية»، وتهدف الغرفة إلى نشر الهواية والمحافظة على تراث السيارات الكلاسيكية الموجودة في مصر حاليًا والتي تقدر بعدد ٨٠٠ سيارة كلاسيكية.





بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين والمهتمين بهذه الثقافة إذ اكتسبت الهواية الراقية مكانة متميزة في قلوب الفئات العمرية المختلفة، مما يشير إلى آفاق جديدة لتنمية هذه الثقافة التراثية، وبمساندة النادي الدائمة لهذا النشاط فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكيةFIVA عام ٢٠١٦.







