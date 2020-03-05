مدير مركز الإبصار: نسعى للتطوير لخدمة المكفوفين لتكافؤ فرص التعليم.. ماكينة لتلقي الشكاوى بجامعة عين شمس.. افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

مدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس: نسعى للتطوير لخدمة المكفوفين لتكافؤ فرص التعليم

رئيس جامعة بني سويف: مجلس الوزراء وافق على تعديل مسمى كلية التعليم الصناعي

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالمؤتمر الدولي الأول لكلية الهندسة الزراعية حول التنمية المستدامة

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

بالتعاون مع حماية المستهلك.. ماكينة لتلقي الشكاوي بجامعة عين شمس









يعد مركز الإبصار الإلكتروني التابع لكلية الآداب بجامعة عين شمس المركز الأول في الشرق الأوسط لتكافؤ الفرص لتعليم الطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسب.





قالت الدكتور منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية، ومدير مركز الإبصار الإلكتروني، إن وحدة الإبصار بالجامعة تساعد الطلاب المكفوفين ومتاحة لعونهم طوال العام، وتوفر الخدمات من أنشطة وتدريبات في المجالات التعليمية والثقافية والفنية المختلفة، كما أنها تقدم خدماتها من طباعة المقررات بطريقة برايل أو تكبيرها لضعاف البصر مجانا وتقبل كلية الآداب من الطلاب المكفوفين 3 أقسام فقط وهي قسم اللغة العربية وآدابها وقسم التاريخ و قسم علم الاجتماع وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز 206 طالب من ذوي الاعاقة البصرية وغيرها .

أوضحت "محرم" أن مركز الإبصار متكفل بكل مصاريف الطلاب من كتب ومراجعات و من رعاية صحية بالإضافة إلى كارنيه تأمين الصحي يشمل علاجا والرعاية الصحية بمستشفى الطلاب بالمجان منوهة عن طباعة كل الكتب التي تخص الطلاب في المراحل التعليمية بطريقة برايل لسهولة التعلم وتحويل الامتحانات إلى طريقة برايل وتشجيع الطلاب المكفوفين علي كتابة أبحاثهم الدراسية بأنفسهم، واستخدام شبكة الانترنت.

وأضافت مديرة مركز الإبصار لـ صدي البلد ، أن رئيس الجامعة سوف يدعم المركز هذا العام بأكثر من 40 جهاز كمبيوتر، موضحة أن المركز لا يقدم الخدمات للطلاب ذوى الإعاقة البصرية فقط، بل لجميع الإعاقات، سواء كانت حركية أو سمعية، مطالبة بأن تُفتح جميع الأقسام للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وفقًا لقدراته

وأشارت إلى أنه يتم توفير سيارات داخل الجامعة لنقل الطلاب الي الكليات والمراكز المختصة بهم داخل الجامعة حرصا من إدارة الجامعة على أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير جميع وسائل الراحة الي أبنائها يوجد العربيات على بوابة حقوق البوابه الرئيسيه للجامعه وبوابه حاسبات لنقل الطلاب لمن يريد السياره التوجه إلي الأمن الموجود على البوابة لطلب السيارات أما الطلاب المتواجدين في مركز إبصار التوجه إلى أمينة المركز ريهام عاصم لطلب السيارة للتنقل داخل الجامعة.

ويقدم مركز الإبصار عدة خدمات إلى طلابه من الخدمات التعليمية من توفير المناهج الدراسية وتحويلها الي برايل وmb3 وكتابة المقررات وتحويلها الي نسخة مكبرة للطلبة وضعاف البصر ومتابعة دعم الكتاب للطلاب المستحقين واعداد الدورات التدريبية للتعامل مع الكمبيوتر للاستخدام الانترنت وكيفية التصفح لزيادة المعرفة وعمل أبحاث ومساعدتهم في الاشتراك في الأنشطة والمسابقات العلمية

الخدمات الاجتماعية : اعداد الابحاث الاجتماعية لتوفير كشوف التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين علي دفع المصروفات بالإضافة الي الي ابلاغهم بالمعارض الخيرية والمساعدات المادية المختلفة وتقديم المقترحات لتمهيد الطرق وطرق المشاة وتسهيل حصول الطلاب علي الاعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية.

الخدمات الطلابية : عمل رحلات تثقيفية للطلاب لمعرض الكتاب ومعارض أخرى وحضورهم مؤتمرات الخاصة لذوي الإعاقة ويقوم المركز مشاركة الطلاب برحلات ومعسكرات ترفيهية للطلاب وايضا مشاركتهم في الأنشطة الفنية والرياضية والمسابقات الثقافية بالجامعة





أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى "كلية التعليم الصناعي" بجامعة بني سويف لتصبح كلية "التكنولوجيا والتعليم"، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها.





وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتى فى إطار توجه الدولة للتوسع فى البرامج التكنولوجية لتلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل فى المرحلة الحالية، حيث يفتح تغيير المسمى افاق جديدة لعمل الخريجين بالمصانع المختلفة فى التخصصات المطلوبة الأمر الذى يساعد بدوره على خفض نسب البطالة ورفع معدلات الانتاج .

وأضاف الدكتور منصور حسن أن الخريج طبقا للمسمى الجديد سوف يحصل على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا بدرجة إخصائى تكنولوجيا ثالث ويصبح مؤهل للعمل فى كافة القطاعات التكنولوجية ، بالإضافة الى مجال التعليم الصناعى فى الكليات التكنولوجية والمدارس الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية.

وتضم الكلية أقسام تكنولوجيا الانتاج، والأجهزة، والإلكترونيات، والتحكم، والانشاءات المدنية، والإنشاءات المعمارية، والنسيج .

كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف أيضا موافقة مجلس الوزراء على إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بالجامعة، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلًا على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.





أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة حول التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية مصر 2030 برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



ورحب رئيس الجامعة، خلال كلمته، بالمشاركين في المؤتمر الدولي الأول لكلية الهندسة الزراعية، ناقلا إليهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا أن كلية الهندسة الزراعية برئاسة الدكتور سمير حافظ عميد الكلية، ولدت قوية بدليل تنظيمها هذا المؤتمر الكبير وسط هذه الكوكبة من العلماء من كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر غاية في الأهمية خاصة وأنه موضوع التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكلية لها تاريخ مشرف سطرته في وقت قصير، لافتا إلى أن ذلك قد تجسد واضحا من خلال مشاركة الكلية في معرض صحارى الدولى ال 32 لقارة أفريقيا والشرق الأوسط (صحاري 2019) والذي عقد في سبتمبر الماضي، وقد حصل جناح كلية الهندسة الزراعية على جائزة أحسن عارض خلال انعقاد المعرض.

وأضاف: هذا يؤكد أن جامعة الأزهر كما هي ناجحة ومتميزة في الكليات النظرية فهي أيضا رائدة في الكليات التطبيقية، بجانب ذلك قامت الكلية بالمشاركة الفاعلة في معرض أجرى بيزنس بمشروعات تخرج للطلاب خلال شهر فبراير الماضي وقد شهد جناح الكلية إقبالا غير مسبوقا من خلال مشاريع التخرج التي قام بها طلاب الكلية المتميزين".

وأكد المحرصاوي أن جامعة الأزهر تنفتح على كافة المؤسسات وتمد أيديها للجميع من أجل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي في كافة التخصصات بما يعود بالنفع على الجميع.

أضاف أن الجامعة تحتضن مقر اتحاد الجامعات الأفريقية، ومقر رابطة الجامعات الإسلامية، بجانب مقر لمركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن كل هذه المؤسسات تدعو وتنادي بالتعاون من أجل مصلحة ورقي الإنسان، بجانب البروتوكولات التي تدشنها الجامعة بالتعاون مع جامعة النيل في مجالات ريادة الأعمال.

ولفت إلى برنامج خمسة آلاف أزهري بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، معلنا أن الجامعة بصدد تدشين العديد من الحاضنات التكنولوجية التي تؤهل الخريجين لسوق العمل .

وأشاد رئيس الجامعة-خلال كلمته- بمحاور المؤتمر، مشيرا إلى أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة على كافة المستويات، وتواجه التحديات في عدة موضوعات مهمة، تشمل الجديد والحديث في مجالات هندسة الآلات والقوى الزراعية، وأحدث المستجدات في مجال هندسة الري والصرف الزراعي، إضافة إلى تناول الجديد والحديث في مجال هندسة التصنيع الغذائي، وأحدث ما وصل إليه العلم في مجال هندسة المنشآت والتحكم البيئي، بهدف القضاء على مشاكل التلوث البيئي في مصر والوطن العربي.

وأضاف -حسب بيان المركز الإعلامي- أن من الموضوعات المهمة أيضًا موضوع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الهندسة الزراعية، بجانب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الهندسة الزراعية.

جدير بالذكر أنه يقام على هامش المؤتمر معرض متخصص في الهندسة الزراعية، يتم فيه عرض الإنتاج المتميز للباحثين، للإسهام في حل المشكلات والتحديات التي تواجه مجال الزراعة، بداية من استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والأجهزة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وأحجمها.

شارك في افتتاح المؤتمر الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ابو زيد الامير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، والدكتور محمود حجازى رئيس الجمعية المصرية للهندسة الزراعية، وممثلين عن وزارات الزراعة ، والبيئة، والرى ، إضافة لمشاركة العديد من أساتذة الجامعات المصرية، ومراكز البحوث.









شهدت جامعة حلوان افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بعنوان : الموسيقى وهوية الشعوب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور كرم ملاك رئيس المؤتمر و عميد كلية التربية الموسيقية و الدكتورة شيرين عبد اللطيف مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتناول المؤتمر خلال جلساته، موضوعات عديدة ومهمة حيث أكدت الدكتورة أميرة فرج العميد الأسبق لكليه التربية الموسيقية ومقرر الجلسات أن الموسيقى هى النبض الحقيقى لضمير المجتمع لكونها تربط بين حلقات الزمن الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل من خلال ألحان تنشد وايقاعات تغني تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بما يميزه من غيره معبرا بذلك عن هويته.

وتحدث الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية ورئيس قسم فنون الأداء الشعبي بالمعهد العالى للفنون الشعبية ومقرر الجلسات عن إشكالية التنوع في الموسيقى المصرية، هل هي ثراء أم فوضى؟، حيث أكد أن أشكال وصور الإنتاج الموسيقي في مصر متعددة، ولعل التنوع والتعدد يعود لأسباب ومؤثرات كثيرة منها قديم ومنها وافد دخيل بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا.

وتناول الدكتور خيري الملط الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، خلال ورقته البحثية، الحديث عن الهوية الثقافية للتراث الموسيقى، موضحا أن الموروث الثقافي فى حياة المصريين القدماء هو تراث حضارة إنسانية يحظى باهتمام الملوك القدماء والآلهة.

وأضاف أن الهوية الثقافية هي منظومة لمجموعة من العادات والتقاليد وهي باقية متوارثة في وجدان المجتمع، حتى يتحقق هدف التوصل إلى خصائص وسمات الهوية الموسيقية المصرية القديمة ويتطلب ذلك الكثير من الدراسات الميدانية البحثية والتطبيقية لمظاهر الحياة الموسيقية للمجتمع المصرى، حيث تعد دبلومة الدراسات العليا فى علوم الموسيقى المصرية القديمة دراسة متفردة على مستوى العالم وهي دبلومة معتمدة.

وناقشت الدكتورة هدية دندراوى أستاذ الصولفيج والإيقاع الحركى والارتجال بكلية التربية الموسيقية جامعة جنوب الوادى الأغنية الشعبية للأطفال فى قنا والحفاظ على التراث الموسيقى، حيث أوضحت أن الحياة العصرية الحديثة هددت بشكل كبير العادات والتقاليد المتوارثة، فظهرت اذواق جديدة تبدو ظاهريا حضارية رغم بعدها عن عمق الأصالة فى الموروث الشعبى، ثم تحدثت عن أغانى الأطفال وأهميتها.

وأكدت أنها تعد وسيلة ضرورية فى تغذية الوجدان وتتسع لمختلف الجوانب التى هى فى المقام الاول قيم سلوكية وتربوية، وتعد الاغانى الشعبية نوعا من أنواع الفلكلور المتواجد في جنوب الوادى (قنا).

وتناول قاسم باجى باحث فى العلوم الموسيقية جامعة تونس محاولة لتحديد معنى الهوية للأداء الموسيقى العربي فى قراءة تحليلية لبعض النماذج الأولية للتشيللو العربي، موضحا أن الأداء الآلى أمر يأخذ مأخذ الجد من منظور قضية إدراك الموسيقى العربية من ناحية التمكن العملي في ممارستها آليا.

وتحدثت الدكتورة داليا حسين أستاذ الموسيقى العرببة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس عن تأثير القوى الناعمة على هوية الشعوب ( أم كلثوم نموذجا )، مؤكدة أن المصريبن هم أول من استخدم هذه القوى الناعمة علميا وتطبيقيا وتصدرت مصر الدول العربية بسبب الإبداع الذي تمثل فى الموسيقى والفن وكانت أم كلثوم أحد اهم وأشهر من أسهم فى تحقيق هذا التأثير للقوى الناعمة فى مصر.

وناقش عمرو أشرف الباحث بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، معالجة اوركسترالية إلكترونية لموشح "قم بنا" بين تعدد الهويات الثقافية والفنية، حيث انفردت الموشحات بأشكالها المتعددة ولم يقتصر نظمها على عصر أو مكان معين.

وتستكمل فعاليات المؤتمر في الفترة من ٥ مارس الى ٨ مارس ٢٠٢٠ على متن باخرة نيلية متجهة من الأقصر إلى أسوان.



