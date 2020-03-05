«مصر متسيبش تارها».. والد الشهيد عمرو صلاح معلقا على إعدام هشام عشماوي ..فيديو

قال المهندس صلاح عفيفى، والد الرائد الشهيد عمرو صلاح الدين، إن إعدام الإرهابى هشام عشماوى أسعد الجميع، موضحًا أن أهالى الشهداء سيشعرون براحة البال بعد القضاء على جميع الإرهابيين.





وأضاف والد الشهيد، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد ونفذ وعده، مؤكدًا أن السيسي قال إنه سيعيد حق الشهداء وبالفعل حدث.





وأشار والد الشهيد، إلى أن هناك بعض الأشخاص يريدون هدم مصر، ويقومون بنشر الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.





ولفت والد الشهيد، إلى أن مصر بها أبطال كثيرون، وسيقومون بالقصاص لمن فقدناهم، مؤكدًا "مصر ما بتسبش تارها".





وأوضح والد الشهيد، أن نجله فقد حياته من أجل الدفاع عن مصر، موضحًا أنه سعيد بأنه والد الشهيد.



