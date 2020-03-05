داليا السواح تكتب: أزمات تصنع ثروات





نعيش هذه الأيام تداعيات أزمة كرونا التي هزت العالم بأكمله وسط حاله من الذعر و الهلع التي تساعد علي خلقها بشكل كبير وسائل السوشيال ميديا ولأن الإنسان في حالة الذعر دائما ينسي فقد نسي العالم أنه عاش أصعب من هذه الفترة بكثير عند انتشار مرض إنفلونزا الخنازير وسارس وأنفلونزا الطيور وإذا ما تطرقنا إلى التعرف على كورنا فببساطة هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).





اذن ما هو العلاج ؟؟ العلاج العادي المتداول الداعم لأعراض البرد العادية !! هذه هي الحقيقة فتصريح الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ المنظمة تسجل سنويا حالات وفيات بنحو 60% من فيروس الإنفلونزا العادية، ما يمثل أضعاف حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا إذ إنّ نسبة وفيات كورونا 3% فقط. و لكن بين الحقيقة و السراب تصنع الثروات فمع انتشار حالة الذعر المعتمدة زادت سعر الكمامات الطبية من ٥ جنيهات إلى ١٢٠ جنيه للواحدة وسط تعمد نقص المعروض و ازدياد الطلب في مصر علي منتج لم يكن يطلب سوي في النطاق الطبي فقط بالرغم من تأكيد المختصين ان الكمامة ليست فعالة بالشكل الكافي ولا تمنع من انتشار المرض أضف علي ذلك مواد العناية بالنظافة الشخصية و مطهرات اليد التي بدا سعرها في ازدياد نتيجة الإقبال عليها لنجد ان الملايين بل المليارات يصنعها القليلون من خوف الكثيرين فالفرص دائما تكمن في الازمات و علي حجم الفرصة يصنع القليلون الثروات.