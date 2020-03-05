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توك شو

أحمد موسى يسلم جوائز مسابقة «على مسئوليتي» للفائزين على الهواء.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 02:12 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
استكمل الإعلامي أحمد موسى، تسليم جوائز مسابقة برنامج "على مسئوليتي" على الهواء مباشرةً.


وقام الإعلامي أحمد موسى بتسليم الجائزتين الأولى وقيمتها 15 ألف جنيه، والثانية بـ 10 آلاف جنيه للفائزين في المسابقة.


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الفائزة الأولى تدعى هالة ابراهيم من الاسكندرية، والفائزة الثانية زيناهم زغلول من محافظة القاهرة، وكان السؤال هو « متى تم افتتاح السد العالي رسميا»".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى "سؤال مسابقة البرنامج بسيط للغاية، ولا نتعمد أن تكون الأسئلة صعبة".


وقام "موسى" باستضافة محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجدد في سؤال المسابقة الجديد على الهواء.

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