بحضور السفير.. فرنسا تسلم إيران شحنة إسعافات أولية لمحاربة كورونا

أعلن السفير الفرنسي لدى طهران فيليب ثيبو أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية من فرنسا إلى إيران للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وصلت إلى طهران يوم الأربعاء، وفق ماذكرت وكالة مهر نيوز الإيرانية.





تشمل شحنة المساعدات الإنسانية مجموعات اختبار وقفازات وأقنعة جراحية وأجهزة تنفس تم تسليمها إلى وزارة الصحة الإيرانية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد ، وفقًا لما ذكره ثيبود.





وقال إن السلطات الفرنسية أرادت إظهار تضامنها مع الحكومة والأمة الإيرانية من خلال إرسال المساعدات الإنسانية.





وأضاف ان وفدا طبيا من منظمة الصحة العالمية سيصل الى ايران قريبا وسيرافقه بعض الاطباء الاوروبيين وخاصة الفرنسيين.





ووصلت أول شحنة من المساعدات الإنسانية من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى إيران للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد ليلة الاثنين.





وبعثت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الاثنين بأولى طائراتها من المساعدات إلى إيران للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، حيث أرسلت ستة من الممرضات وطاقما طبيا محملا بأطنان من المعدات الطبية ومعدات الاختبار.