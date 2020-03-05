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حوادث

العثور على طالب طب المنصورة غارقا في ترعة بعد 3 أيام اختفاء.. تفاصيل

الخميس 05/مارس/2020 - 05:07 ص
غرق شخص
غرق شخص
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همت الحسينى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب عثر عليه أهالى قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة طافية فوق المياه بالترعة المارة أمام القرية وتبين أنها لطالب فى الفرقة السادسة بكلية طب المنصورة مبلغ بغيابه منذ ٣ أيام.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ  للعميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة من اهالى قرية برق العز التابعة للمركز بعثورهم على جثة شاب في طافيه فوق المياه امام القرية.

وبانتقال  ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز  شرطة المنصورة ورجال الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثمان حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد علي لطفي طالب بالفرقه السادسة بكلية الطب بجامعة المنصورة ومقيم بقرية منية سندوب ومبلغ بغيابه منذ بداية الشهر الحالى .

تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى العام الجديد " الدولى سابقا " وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة .
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