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منوعات

عائلة ياسمين عبدالعزيز تكشف أسرار أفرادها..ومتابعون: الدم بيهون

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:44 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وأحمد العوضي
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أماني إبراهيم
حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشورا يهاجمها فيه بسبب بعض الخلافات الشخصية، لتمر عدة ساعات وينقلب الوضع إلى«وصلة ردح» من شقيقها وائل وطليقته والفنان أحمد العوضي.

البداية ترجع إلى نشر وائل عبدالعزيز منشورا يهاجم فيه شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بسبب ارتباطها غير المعلن بالفنان احمد العوضي ولكنه لم يصرح باسمه، حتى رد عليه الفنان أحمد العوضي بمنشور آخر  يهاجمه فيه وكأنها "وصلة ردح" مستمرة، ليصبح كل الحديث المتداول على مدار الساعات الماضية عن  الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

ووضعت ياسمين ردا لكل الأحاديث بصورة تجمعها بالفنان احمد العوضي وكتبت "بحبك"، وبادلها العوضي نشر نفس الصورة، ليصبح هذا أول تصريح علني بحقيقة ارتباطهما، ولكن سرعان ما انضم إلى الأزمة المثارة طليقة وائل عبدالعزيز والتي أوضحت أنه لا ينفق على ابنه وأنها ستجلب حقه وحقها بالقانون.

لم يرق الوضع لرواد مواقع التواصل الإجتماعي، فسرعان ما تداولوا اعتراضهم على الطريقة التي بدأ بها شقيق الفنانة في توضيح خلاف بينهما أمام الجميع ومنهم جمهورها ومحبيها في الوطن العربي وليس مصر فقط، وصف البعض طريقة نصحه بأنه يتعمد التشهير بشقيقته وأن ما نشره لا يتضمن أي خوف عليها.

عشرات الصور والمواقف تم تداولها في مجموعات مغلقة للفتيات "جروبات فيسبوك" عن مواقف مشابهة تعرضن لها مع إخوتهن، والذين رغم ارتكابهم للأخطاء إلا أنهم اعتمدوا على افتعال الأزمات معهن، ومنهن م.ك التي نشرت تجربتها على "جروب بـ موقع فيسبوك"، وقالت إنها تعرضت لموقف مشابه بسبب شقيقها الذي افتعل أزمة مع خطيبها وقرر انفصالهما دون الرجوع إليها.

لم يختلف الأمر عن ش.ح التي كتبت أن شقيقها استنفد كل مالها بحجة الدراسة، فقد كانت تكبره بـ 5 أعوام وتعمل منذ فترة الدراسة الجامعية لتوفير مال كاف لها، وسرعان ما استولى شقيقها على مرتبها ومصروفه من والده، وبعدما استقالت من العمل امتنع شقيقها عن الحديث معها، وتقول: "متستغربوش يا جماعة من اللي بيحصل أنا أخويا كان عارفني علشان الفلوس بس.. أول لما قعدت من الشغل مبقاش بيكلمني".
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