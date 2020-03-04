عمر علم الدين يكشف عن برنامجه الانتخابي في عمومية روز اليوسف

قدم الكاتب الصحفي عمر علم الدين، المرشح لعضوية الجمعية العمومية في مؤسسة "روزا اليوسف، على مقعد الصحفيين، ملامح برنامجه الانتخابي، قائلًا: "شرف عظيم لى أن أكون ممثلا لأساتذة عظماء، وزميلات فضليات، وزملاء أعزاء في مؤسسة روز اليوسف العريقة التي سارت مع الزمن منصة للتنوير ومقاومة التطرف، وكانت دائما صاحبة شخصية مستقلة، وسيتحول التشريف لتكليف وبداية عمل شاق لو نلت ثقة جمعيتنا الموقرة".





وأوضح الزميل من خلال برنامجه الانتخابي أنه يسعى لإنشاء جائزة سنوية لأفضل الموضوعات الصحفية من جميع الإصدارات بالمؤسسة، والعمل على زيادة دخل الصحفي من خلال إتاحة فرص بالإعداد التليفزيوني، وإنتاج الأفلام التسجيلية والوثائقية، وهى أعمال مرتبطة بالصحافة، مع توفير فرص التدريب على هذه الفنون، وعمل بروتوكولات تعاون مع الفضائيات، وغيرها للاستعانة بالخبرات المدربة.





وتضمن البرنامج الانتخابي تنظيم دورات في كل المجالات لتنمية القدرات اللغوية للزملاء، وزيادة الخبرات المهنية، من خلال الاستعانة برواد المؤسسة الكبار، وأصحاب الخبرات من الزملاء، ونجوم كل مجال من الخارج، بالإضافة إلى السعي لإنشاء صندوق تكافلى يدعم الزملاء بقروض حسنة تصل إلى 10 آلاف يسدد من المرتب بدون فوائد، مع تنشيط الرحلات المدعمة لأبناء المؤسسة بالتعاون مع عدة جهات.





وأشار "علم الدين"، إلى أن برنامجه الانتخابي يشمل توفير بعض الخدمات والسلع المدعمة للزملاء، وكذلك العمل مع الزملاء على الانتهاء من تأسيس جمعية الإسكان بالمؤسسة، وذلك للحصول على وحدات سكنية أو أراضى لأبناء المؤسسة أسوة بما يحدث في الأهرام وغيرها من الصحف، هذا فضلًا عن العمل على استغلال أصول المؤسسة والسعي للشراكة على إنشاء جامعة خاصة تساهم في زيادة الدخل للمؤسسة.



