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تعليم

دعما للاقتصاد الأخضر.. انطلاق منتدى البيئة الخضراء بجامعة طنطا الثلاثاء

الخميس 05/مارس/2020 - 06:29 ص
دعمًا للاقتصاد الأخضر
دعمًا للاقتصاد الأخضر :انطلاق منتدي "البيئة الخضراء" بجامعة
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن تنظيم الجامعة المنتدى البيئى الدولى الرابع للجامعة بمدينة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل ، تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة".


أوضح رئيس جامعة طنطا ، أن مبادرتى" أتحضر للأخضر وهنعيشها صح" تأتي ضمن أبرز فعاليات المنتدى، في إطار دعم جهود الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل على تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد "سبع"، على ضرورة تسليط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي.

يذكر ، أن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، تم اختياره رئيسًا شرفيًا لحملة "هنعيشها صح " على مستوى الجمهورية،  والتي تهدف الى نشر الروح الإيجابية بين الطلاب ، والعمل على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ، وحث الشباب على ضرورة تغيير نمط الحياة إلى نمط صحى خاصة بالنسبة للأمراض غير السارية .

أشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ورئيس المؤتمر، إلى أن المنتدى يهدف الى تشجيع المبادرات الجديدة للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك واتباع السلوكيات التي تحافظ على البيئة، من خلال مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر الوعي البيئي بين جميع طوائف المجتمع باعتباره مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة .

يذكر أن المنتدى البيئى الدولى يناقش أكثر من  250 بحثًا و8 محاضرات رئيسية ، الي جانب العديد من ورش العمل سعيا لإيجاد حلول جذرية للعديد من المشكلات البيئة.
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