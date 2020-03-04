AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يسحب أسماء الفائزين الجدد في مسابقة على مسئوليتي على الهواء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:37 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قام الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،  بسحب أسماء الفائزين الجدد  في سؤال مسابقة برنامج على مسئوليتي على الهواء.

واستضاف الإعلامي أحمد موسى  محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجدد في سؤال المسابقة الجديد على الهواء.

كما قام الإعلامي أحمد موسى بتسليم الجائزتين الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه للفائزين في المسابقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أن الفائزة الأولى تدعى هالة ابراهيم من الاسكندرية، والفائزة الثانية زيناهم زغلول من محافظة القاهرة، وكان السؤال هو «متى تم افتتاح السد العالي رسميا».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السحب لايف.. أحمد موسى يطرح مسابقة أسبوعية فى برنامج على مسئوليتي بجوائز 25 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة برنامج على مسئوليتي.. فيديو

أحمد موسى يسلم جوائز مسابقة على مسئوليتي للفائزين على الهواء.. شاهد

أحمد موسى يسحب أسماء الفائزين في سؤال الأسبوع الثاني من مسابقة على مسئوليتي على الهواء

أحمد موسى يسلم جوائز مسابقة "على مسئوليتي" للفائزين على الهواء.. شاهد

أحمد موسى يسحب أسماء الفائزين في سؤال الأسبوع الماضي من مسابقة على مسئوليتي

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن عودة المصريين المتواجدين في إجازات لـ الكويت

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

انزعاج في المهن الموسيقية بعد ظهور حسن شاكوش مع بسمة وهبة الليلة

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

الكرملين: بوتين محمي من فيروس كورونا

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد

تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر

السيارات الكلاسيكية "فص ألماظ".. حوار خاص مع رئيس نادي الرحلات المصري