أحمد موسى يسحب أسماء الفائزين الجدد في مسابقة على مسئوليتي على الهواء

قام الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بسحب أسماء الفائزين الجدد في سؤال مسابقة برنامج على مسئوليتي على الهواء.





واستضاف الإعلامي أحمد موسى محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن الاجتماعي لسحب أسماء الفائزين الجدد في سؤال المسابقة الجديد على الهواء.





كما قام الإعلامي أحمد موسى بتسليم الجائزتين الأولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه للفائزين في المسابقة.





وقال الإعلامي أحمد موسى، أن الفائزة الأولى تدعى هالة ابراهيم من الاسكندرية، والفائزة الثانية زيناهم زغلول من محافظة القاهرة، وكان السؤال هو «متى تم افتتاح السد العالي رسميا».



