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حوادث

يغيرون معالمها لبيعها.. ضبط عصابة سرقة السيارات في الجيزة والمنيا

الخميس 05/مارس/2020 - 05:05 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، في ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات وتغيير ملامحها لإعادة بيعها مرة أخرى.

البداية عندما وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا مفادها قيام كل من سائق 41 سنة والسابق اتهامه فى 22 قضية، وسائق 49 سنة والسابق اتهامه فى 7 قضايا، وحلاق 23 سنة والسابق اتهامه فى قضيتى، وإبن الأول 19 سنة طالب، وميكانيكى 25 سنة، جميعهم مقيمون ببندر المنيا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وبخاصة السيارات ماركة نصر شاهين عن طريق رصدها والإستيلاء عليها وتغيير معالمها بتقطيع الأجزاء المدموغ بها أرقام الشاسيه والموتور وإحلال أجزاء أخرى مكانها خاصة بسيارات متهالكه مرخص بها "تاكسى إحلال" وإعادة بيعها بسعر المثل باستخدام سيارة ملاكى "ملك شقيق المتهم الثانى" متخذين  من نطاق مديريتي أمنى المنيا والجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها .

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم 5 وقائع بدوائر مركزى "المنيا ، أبو قرقاص" وقسم الأهرام بالجيزة .

وتم بإرشادهم ضبط كل من عامل دوكو 38 سنه، وصاحب ورشة سمكرة 37 سنه والسابق إتهامه فى 4 قضايا، وميكانيكى 31 سنه والسابق إتهامه فى قضيتى، جميعهم مقيمين ببندر المنيا، وصاحب ورشة 37 سنه ومقيم ماقوسه دائرة مركز المنيا القائمين على تغيير معالم تلك السيارات، واعترفوا وأقروا بعلمهم أن تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة وتقاضيهم مبالغ مالية نظير تلك الأعمال .

وبإرشاد المتهمين ضبط جميع السيارات المستولى عليها فى تلك الوقائع.
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