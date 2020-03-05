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اقتصاد

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:48 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن  5 أحياء بمنطقة الجيزة؛ لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، اعتبارا من مساء غدٍ، الجمعة، وحتى الثامنة صباحًا من اليوم التالي.


حددت الشركة في بيان لها، 5 مناطق سيتم قطع المياه عنها وهي "جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور".


وناشدت  الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من مياه أثناء فترة الانقطاع، موضحة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين.


وأوضحت أنه في حالة وجود شكاوي ينبغي الاتصال علي الخط الساخن 125.

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