التعليم تكشف مناهج النظام الجديد للطلاب ذوي الهمم.. اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، فعالية "التعليم 2.0 للجميع: مناهج 2.0 للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة"، في أحد أشهر الفنادق المصرية.





ومن المقرر أن تتم هذه الفعالية بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي السفير جيفري أدامز سفير المملكة المتحدة في مصر والسيد برونو مايس ممثل يونسيف.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية "مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة" .





وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مناهج خاصة لطلاب مدارس التربية الفكرية، موضحًا أن المناهج يتم وضعها الآن من قبل خبراء أجانب ومنظمة "اليونسيف" ومركز المناهج لمواءمة نظام التعليم 2.0، وبما يناسب قدراتهم.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم دعم 117 مدرسة من مدارس التربية الفكرية بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية وشاشات عرض وإنترنت، إلى جانب دعم الفصول الملحقة كذلك بمدارس الصم والمكفوفين"، كما تم تدريب 120 طالبا من طلاب الصم والمكفوفين والتربية الفكرية بالأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، على دورة كمبيوتر لمدة أسبوع.