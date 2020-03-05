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تعليم

تعرف على دورات مركز الإبصار الإلكتروني للطلاب المكفوفين بجامعة عين شمس

الخميس 05/مارس/2020 - 05:23 ص
كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يحرص مركز الإبصار بكلية الآداب جامعة عين شمس على وجود تكافؤ الفرص لتعليم الطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسب وإدماج هذه الفئة في المجتمع الطلابي وفتح قنوات اتصال مع الجمعيات والشركات المختلفة لزيادة فرص العمل أمام الخريج الكفيف.




وقالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية، مدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، أثناء تصريحاتها لـ "صدي البلد"، إن المركز يوفر عددًا من الدورات التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل، إضافةً إلى دمجهم في المجتمع الطلابي.

وتشمل الدورات :

1_دورة تدربية علي استخدام شبكة الانترنت 
2_دورة تنمية بشرية 
3_دورة تدربية لبرنامج ابصار باللغة العربية 
4_دورة تدربية لبرنامج ابصار باللغة الانجليزية 
5_دورة تنمية مهارات الاتجاه والحركة والغرض منها :
رفع الثقة بالنفس لدي الطلبة 
القدرة علي التحرك من مكان لاخر بشكل أمن 
الاعتماد علي النفس في التوجة والحركة 
6_دورة تكنولوجيا مساعدة 
7_عقد دورات تنشيطية لمساعدة الطلاب الجدد علي اتقان برنامج الابصار باللغة العربية والانجليزية .

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