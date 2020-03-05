تعرف على دورات مركز الإبصار الإلكتروني للطلاب المكفوفين بجامعة عين شمس

يحرص مركز الإبصار بكلية الآداب جامعة عين شمس على وجود تكافؤ الفرص لتعليم الطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسب وإدماج هذه الفئة في المجتمع الطلابي وفتح قنوات اتصال مع الجمعيات والشركات المختلفة لزيادة فرص العمل أمام الخريج الكفيف.

















وقالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية، مدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، أثناء تصريحاتها لـ "صدي البلد"، إن المركز يوفر عددًا من الدورات التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل، إضافةً إلى دمجهم في المجتمع الطلابي.





وتشمل الدورات :





1_دورة تدربية علي استخدام شبكة الانترنت

2_دورة تنمية بشرية

3_دورة تدربية لبرنامج ابصار باللغة العربية

4_دورة تدربية لبرنامج ابصار باللغة الانجليزية

5_دورة تنمية مهارات الاتجاه والحركة والغرض منها :

رفع الثقة بالنفس لدي الطلبة

القدرة علي التحرك من مكان لاخر بشكل أمن

الاعتماد علي النفس في التوجة والحركة

6_دورة تكنولوجيا مساعدة

7_عقد دورات تنشيطية لمساعدة الطلاب الجدد علي اتقان برنامج الابصار باللغة العربية والانجليزية .



