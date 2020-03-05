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وجه نداء للمصريين.. أول تعليق من والد النقيب أحمد شوشة بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد حافظ شوشة، والد النقيب أحمد شوشة، أن يوم إعدام الإرهابي هشام عشماوي يعد عيدًا لكل أهالي وأسر الشهداء، وثأرًا من الخائن الذي نفذ عمليات إجرامية ضد الشرطة والجيش.

وأضاف "شوشة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإرهابي هشام عشماوي  شخص غير سوى، وكان من المفترض أن يكون مع الجيش ولكنه انحرف عن مسار الأبطال، وانضم إلى صفوف الإرهابيين. 

وتابع "عندما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بأنه أب عادل لكل المصريين"، مشيرًا إلى أنه دائما يسعى إلى استعادة حقوقهم، فهو لا يدافع فقط عن أبطال القوات المسلحة والشرطة ولكنه يدافع عن شعب كله. 

وأشار إلى أن ابنه دخل كلية الشرطة وكان ضمن الأمن المركزي بالعمليات الخاصة، مؤكدًا "يحملون أرواحهم على أيديهم"، لافتا إلى أنها كانت رغبة ابنه للدفاع عن أمن مصر.

وناشد والد النقيب أحمد شوشة، المصريين، قائلًا "يجب أن نكون خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت".

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