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سيارات

رسميا.. معرض فرانكفورت ينتقل إلى مدينة ميونخ

الخميس 05/مارس/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت المنظمة التجارية الألمانية الممثلة لصناعة السيارات عن اختيار مدينة ميونخ لإقامة المعرض الذي عُرف سابقا بفرانكفورت، وكان الخيار بين برلين وهامبورغ وميونخ، ليستقر الاختيار على الأخيرة.


وذكرت المنظمة المزايا لاختيار موقع مدينة ميونخ لإقامة المعرض والتي منها بنية النقل التحتية الممتازة والخبرة المتوفرة في المدينة لتنظيم فعاليات ضخمة، كما أن مقرات بي ام دبليو واودي الرئيسية قريبة من المدينة.


وقررت المنظمة زيادة أهداف المعرض لتضيف إلى جانب عرض التدشينات والتقنيات الجديدة في عالم السيارات، عرض أحدث تقنيات المدن الذكية المستقبلية، للتحكم في الزحام وتنظيم الطرق وما إلى ذلك.


ووافقت مدينة ميونخ على فتح مركزها وأماكن أخرى لإجراء تجارب واسعة لتقنيات المدن الذكية وعرضها للجمهور بشكل حي ومباشر.


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