المركزي: 12.36 ألف خدمة مقدمة لعملاء رواد النيل

قال البنك المركزي المصري إنه نجح خلال العام الماضي في تنفيذ 12.36 ألف خدمة مقدمة عبر مبادرة رواد النيل، منذ فبراير الماضي شملت 28 مركزا بـ15 مدينة مصرية.

وأضاف تقرير صادر عن البنك أن مبادرة رواد النيل قامت بخدمة 6 آلاف عميل منهم 4500 من الذكور و 1500 من الإناث، إذ بلغت فترة التشغيل الفعلية للمراكز 8 شهور.

وأوضح التقرير أن الخدمات المقدمة للعملاء توزعت بين 1136 خدمة تكوين أفكار للمشروعات، و 830 دراسة جدوي وخطط عمل، 1604 خدمة تأسيس و تيسير التراخيص، و 1061 خدمة تيسر التمويل بالإضافة لـ370 خدمة تحليل مال وتقييم.

وأشار البنك في تقريره إلى أنه تم تقديم 623 خدمة تشبيك مع موردين وعملاء و 568 خدمة تدريب وورش عمل، بجانب 6167 خدمة نشر المعرفة.

وذكر التقرير أن خدمات تطوير الأعمال عبر مبادرة رواد النيل استهدفت بناء كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات تطوير الأعمال من خلال 96 اخصائي تطوير تابعين لـ12 بنكا، و31 اخصائي تطوير تابعين لوزارة الشباب والرياضة و 23 موظف كول سنتر لـ8 بنوك مشاركة.

ونوه التقرير إلى أن اخصائي تطوير الأعمال حصل على برامج تدريبية مكثفة شملت 40 ساعة تدريب لبرنامج خدمات التمويل غير البنكي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، و 400 ساعة أخري ببرنامج ابدأ وحسن مشروعك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، و 40 ساعة اخري لبرنامج حل المشكلات و الإرشاد و 64 ساعة برنامج تدريب قضايا رئيسية لتطوير الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و 144 ساعة تدريب ببرنامج شهادة أخصائي تطوير أعمال.

وأعلن البنك المركزي المصري عن إعداد دراسة متكاملة لإنشاء صندوق استثمار من البنوك المشاركة بمبادرة رواد النيل للاستثمار بالشركات الواعدة بتلك المبادرة أو الحاصلة علي شهادة من مراكز تطوير الأعمال، لتعزيز خدمات رواد النيل بالدعم المادي وتحقيق الاستدامة للمبادرة.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن مبادرة رواد النيل ترتكز على مجموعة من البرامج والمحاور من بينها مراكز تطوير الأعمال بحيث يتم تقديم خدمات غير مالية لرواد الأعمال والشركات المستهدفة و انتقاء الأفكار الواعدة بالاضافة لتقديم خدمات التدريب على اعداد دراسات الجدوى وخطط العمل وإعداد طلبات الحصول على التمويل و إجراءات تأسيس الشركات و نشر ثقافة ريادة الأعمال، بالاضافة لمحور بيت التصميم من خلال توفير المتطلبات والتجهيزات الفنية والهندسية لتصميم النماذج الأولية لأفكار المشروعات أو المنتجات.

وأشار إلي ان المبادرة ترتكز أيضا على مسرعات الأعمال من خلال احتضان الأفكار وتقديم الدعم المالي والفني لها حتي تأسيس المشروع والوصول للنمو والنضوج، بالإضافة لأكاديمية رواد النيل لدعم وتأهيل الشباب وأصحاب المشروعات لتأسيس مشروعاتهم.

وتسعى المبادرة للشراكة مع القطاعين العام والخاص لسد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل وبناء جيل جديد من الفنيين المهرة بمتطلبات سوق العمل و تحسين توظيفهم بالمصانع وتأسيس النموذج الأول لتلك الشراكة من خلال مدرسة الاسمرات للتعليم الفني في مجال تصميم الأزياء بتمويل من البنك الاهلي المصري و دعم مصلحة الكفاية الانتاجية من خلال توفير المعدات والآلات المطلوبة.