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تعليم

المعاهد الأزهرية تكشف تفاصيل مسابقات برنامج «أوسكار برلمان الطلائع»

الخميس 05/مارس/2020 - 05:42 ص
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
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قال مصطفى أحمد زين، منسق وزارة الشباب والرياضة، لمسابقة برنامج "أوسكار برلمان الطلائع"، والذي دشن قطاع المعاهد الأزهرية فعالياته تحت شعار قوة الكلمة والبرلمان الصغير"، إن الفعاليات تتضمن مسابقات تشتمل على رفع الفيديو من كل محافظة، على رابط في موقع وزارة الشباب والرياضة، وسيتم تقييم الفيديوهات خلال انتقاء في مراحل مختلفة. 

وأوضح أن المسابقة تتضمن عروضًا حية أمام فنانين ومجموعة من كبار قادة الفكر والثقافة، وسيتم اختيار أفضل ثلاثة مُتسابقين في كل محافظة، ومن ثم الانتقال للمنافسة على مستوى الجمهورية. 

وأعلن المنسق أن الجائزة الأولى والثانية والثالثة عبارة عن 3 و5 و10 آلاف جنيه على الترتيب. 

وأشار إلى وجود تدريب للطلاب الفائزين؛ حيث إن أهداف المسابقة ليست مادية فقط، بل نشر ثقافة الحوار والإقناع بين الطلاب والنشء الصغير، والقدرة على التعبير وعدم السلبية.
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