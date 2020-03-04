الخطيب يلبي دعوة السفير المصري في جنوب إفريقيا على العشاء..صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، على تلبية دعوة شريف عيسى، السفير المصري في جنوب إفريقيا، على مأدبة عشاء بمنزله في بريتوريا، على هامش وجود بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز.





حضر حفل العشاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبرفقته طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.





وكان السفير المصري بجنوب إفريقيا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها صباح يوم الإثنين الماضي، لمواجهة صن داونز، في الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.



